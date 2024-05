Sestri Levante (Genova) – La scienza la considera la nursery del mare, i bagnanti una calamità che rovina le spiagge e alcune amministrazioni pubbliche propongono progetti che potrebbero distruggere le praterie più belle nella nostra Liguria. La posidonia oceanica sarà protagonista al Riviera Film Festival con un documentario dedicato alla pianta (non è un’alga) dalla straordinaria importanza per la salvezza dei mari.

“Posidonia oceanica, una speranza per il Mediterraneo è il titolo del documentario di One Ocean Foundation che sarà presentato fuori concorso giovedì 9 maggio, con proiezione a partire dalle 11,15, al Cinema Ariston di Sestri Levante nell’ambito del Riviera International Film Festival che si terrà a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio.

One Ocean Foundation è realtà no-profit italiana dedicata alla tutela dell’ambiente marino, che sarà presente alla conferenza che avrà per relatori Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation; Giulia Liguori, biologa marina e sustainability specialist di One Ocean Foundation; Chiara Robello, ricercatrice dell’Università di Genova; e Fabio Benelli, biologo marino e filmmaker che ha firmato la regia del documentario.

Il film offre uno sguardo approfondito sul processo di riforestazione della Posidonia oceanica e sottolinea l’importanza cruciale di questa specie per l’ecosistema marino del mar Mediterraneo. Attraverso l’esplorazione dell’ecologia della pianta e l’analisi degli impatti ambientali, vengono presentate soluzioni potenziali per la sua conservazione e protezione.

In particolare, il documentario si concentra sull’intervento fatto presso l’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi nel 2023, all’interno del più ampio progetto Blue Forest portato avanti dalla Fondazione: qui sono stati ripristinati 100 mq di prateria di Posidonia oceanica con un totale di oltre 2000 talee piantate, selezionate tra quelle trovate naturalmente eradicate sul fondale, dando così loro una nuova vita. Il progetto vanta del supporto scientifico dei ricercatori dell’Università di Genova (Seascape Ecology Lab./DiSTAV), che One Ocean Foundation sostiene tramite il finanziamento di un dottorato di ricerca, e gli operatori tecnici subacquei dell’International School for Scientific Diving. Fondamentale l’appoggio degli enti locali, in particolare dell’ Area Marina Protetta che garantisce controllo e protezione del sito riforestato.

Parallelamente, One Ocean Foundation porta avanti attività di educazione ambientale e sensibilizzazione sul tema, con lezioni e iniziative dedicate alle scuole e alla comunità locale.

Progetto Blue Forest

Blue Forest è un progetto internazionale per la protezione delle foreste marine e la più grande opera di ripristino di questi ecosistemi, focalizzata su ricerca scientifica, attività di impatto, educazione e sensibilizzazione.

Per scoprire di più sul progetto Blue Forest e sulle attività di riforestazione in corso, è possibile visitare la pagina web dedicata: https://www.1ocean.org/posidonia/blue-forest