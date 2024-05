Albisola (Savona) – Traffico in tilt dal primo mattino, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incendio divampato a bordo di un furgone ce trasportava plastica sul tratto tra Albisola e Savona in direzione ponente.

Il conducente del veicolo è riuscito a mettersi in salvo mentre il mezzo prendeva fuoco.

Sul posto, intorno alle 7, sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e la polizia stradale e i pompieri hanno spento le fiamme.

Il traffico è andato in tilt e nella zona si segnala ancora coda per circa 2 km.

In corso le operazioni di bonifica e di rimozione del veicolo per consentire il normale deflusso del traffico.

(foto di Archivio)