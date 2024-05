Borzonasca (Genova) – Sono gravi in ospedale le condizioni del motociclista coinvolto oggi un un brutto incidente stradale lungo la strada del passo della Forcella, in direzione Borzonasca.

Il centauro ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare ed caduto lungo un dirupo nel bosco sottostante.

I militi del soccorso sanitario erano impossibilitati al recupero, hanno quindi allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti dal cielo con l’elicottero Drago 152 e via terra con la squadra di Chiavari.

Grazie all’uso dell’autoscala, utilizzata come punto di rinvio delle funi, hanno potuto recuperare il ferito una volta barellato.

Dopo un breve trasporto in ambulanza è stato trasferito sull’elicottero per il trasporto il ospedale