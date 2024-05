Carasco (Genova) – Un’auto ribaltata e nessuna traccia del conducente. Momenti di comprensibile confusione, nella notte, a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino a Carasco, nell’entroterra di Chiavari.

Per cause da accertare un’auto si è ribaltata e alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi ma quando vigili del fuoco e ambulanza del 118 sono arrivati, non si trovava traccia del conducente del veicolo e le ricerche, sempre più preoccupate, sono andate avanti a lungo.

Solo quando si è scoperto che l’uomo si era presentato da solo al Pronto soccorso, per farsi medicare, è stato chiarito il mistero e le ricerche sono state interrotte.

Il veicolo incidentato è stato rimosso e l’area bonificata.

(Foto di Archivio)