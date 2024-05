Genova – I ciclisti continuano a percorrere corso Italia, fuori dalle piste ciclabili realizzate tra mille polemiche, e scattano controlli e sanzioni.

La polizia locale ha rafforzato le verifiche e sanzionato i primi ciclisti che continuano a correre sulla strada ormai riservata alle sole auto e moto.

L’iniziativa ha suscitato grande approvazione tra gli automobilisti e motociclisti che, specie al mattino e alla sera, e particolarmente nei giorni festivi, continuavano a incontrare persone in bicicletta al di fuori della sede a loro riservata e realizzata sottraendo spazio proprio a chi viaggia in moto e in auto.