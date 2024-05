aggiornamento – corso De Stefanis è stata riaperta al traffico intorno alle 18,40

Genova – Un presidio di protesta, per solidarietà ai detenuti e contro le carceri affollate, sta causando la chiusura al traffico di corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Come ormai da settimane, ogni sabato pomeriggio, un gruppo di giovani sta manifestando con musica e striscioni, proprio davanti al carcere di Marassi.

La manifestazione è pacifica ma si è deciso di chiudere precauzionalmente la strada per motivi di sicurezza.

Si tratta della prima volta da quando i presidi di protesta e solidarietà vengono organizzati