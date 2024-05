Genova – Ennesima segnalazione per olio su strada per le strade cittadine. Questa volta il pericolo per automobilisti e motociclisti viene segnalato nella centralissima piazza Corvetto e nella galleria Bixio.

Una sostanza oleosa è stata dispersa sull’asfalto da qualche mezzo di passaggio come sempre più spesso accade ed in zone diverse della città, senza che si riesca a individuare il responsabile, probabilmente camion o mezzi comunque di grosse dimensioni.

Come sempre la polizia locale ha diramato un messaggio di allerta per avvisare del pericolo chi si trova a passare nella zona.

La presenza di diverse telecamere nella zona potrebbe agevolare l’identificazione del responsabile dando una spiegazione al fenomeno che si ripete con straordinaria frequenza un pò in tutta la città.

Solo nelle ultime 24 ore la segnalazione è arrivata anche per via via Cesare Cabella, ancora con presenza di sostanza oleosa su carreggiata, intorno alle 20,45