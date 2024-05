Genova – Ha perso il controllo della vettura ed è finita sull’aiuola spartitraffico che divide le due carreggiate e colpendo un palo dell’illuminazione stradale. Brutta avventura fortunatamente senza gravi conseguenze, almeno sotto il profilo della salute, per una ragazza che questa mattina, intorno alle 6, è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale.

La giovane percorreva via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena quando, per caue ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa a cavallo tra le due carreggiate.

L’auto ha colpito in modo violento uno dei pali dell’illuminazione pubblica che si è pericolosamente inclinato al punto da spingere la polizia locale intervenuta a fermare precauzionalmente il traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e per evitare che il palo, cadendo, colpisse auto o moto di passaggio.

La via Cantore risulta ancora chiusa al transito in direzione ponente nel tratto compreso tra la rotatoria Milano/Francia e la via Dino Col per i rilievi in corso.

La giovane è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Per lei solo lievi ferite ed un brutto spavento.

Gravi invece i danni alla vettura.

(notizia in aggiornamento)