Genova – E’ grave il ragazzo di 28 anni colpito ieri sera da diverse coltellate vicino alla stazione di Pegli, in piazza Amilcare Ponchielli. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la vicenda ma cresce la paura e la preoccupazione dei cittadini del ponente per il vertiginoso aumento di episodi di violenza, anche piuttosto gravi, che si ripetono con sempre maggiore frequenza.

Dalle prime informazioni, intorno alle 21, il giovane è stato trovato riverso a terra con almeno una ferita all’addome ma potrebbe essere stato vittima di una vera e propria aggressione.

L’ambulanza del 118 lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso, il più grave.

In corso l’analisi delle telecamere della zona per cercare di appurare se vi siano video che possono aiutare a ricostruire quanto avvenuto e ad identificare il feritore.

Residenti e commercianti della zona chiedono maggiore sicurezza e più presenza delle forze dell’ordine in un quartiere che sembra sempre più abbandonato.