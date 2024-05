Correnti umide di origine meridionale presenti nei bassi strati determineranno un incremento della nuvolosità in chiusura di settimana. Da lunedì si avvicinerà una goccia fredda in quota che, specie martedì, potrà favorire condizioni di instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 5 Maggio 2024

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità lungo la fascia costiera centro-occidentale, in particolar modo tra savonese e genovesato. Dalle ore centrali saranno possibili pioviggini o brevi piovaschi intermittenti in corrispondenza dei rilievi montuosi e degli addensamenti più consistenti. Sul resto della regione alternanza tra sole ed annuvolamenti, anche compatti.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centrale e relative zone interne.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie a levante ed in calo altrove.

Sulla costa temperature minime tra +10/+14°C – Max: +15/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+10°C – Max: +13/+18°C