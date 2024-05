Liguria – Dopo l’incidente che ha mandato in tilt l’A10 nella giornata di ieri, un altro sinistro stradale si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada che collega Genova e Ventimiglia.

Poco dopo le ore 9, un camioncino si è ribaltato nel tratto compreso tra Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione Genova. A rimanere ferito il 60enne a bordo del mezzo coinvolto nell’incidente, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Imperia.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con una coda che al momento ha raggiunto i 4 chilometri. Sempre in A10, inoltre, si segnalano altri 5 chilometri di coda tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per un veicolo in avaria.