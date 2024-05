Liguria – Ancora una mattinata difficile lungo le autostrade della Liguria, dopo l’incidente che si è verificato ieri nei pressi del casello di Genova Pra’ e che ha paralizzato tutta la rete autostradale, soprattutto lungo l’A10.

Questa mattina si segnalano 3 chilometri di coda in A10 tra Savona e Celle Ligure a causa dei cantieri. Sempre i lavori sono il motivo degli altri 3 chilometri di coda in A26 tra Masone e Ovada, in direzione nord. La situazione non è migliore in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, dove si segnalano 2 chilometri di coda in prossimità del restringimento di carreggiata presente ormai da mesi.

Il tutto si somma ai disagi anche sulla linea ferroviaria, con un doppio guasto che nella mattinata odierna si è registrato sia a Savona che a Cogoleto.