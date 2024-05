Chiavari – Ruspe ed operai al lavoro in via Ri Case Sparse, per intervenire sulla voragine che si è formata sulla strada. Chiuso a traffico un tratto di strada all’altezza del civico 26D.

Sul posto la polizia locale e i tecnici comunali per valutare l’entità del danno e dare avvio ai lavori di somma urgenza. Nel pomeriggio sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e Iren Spa.

“L’area è stata immediatamente transennata. A poche ore dall’accaduto abbiamo chiamato una ditta per ripristinare il danno -dichiara il sindaco – Già da questa sera l’impresa incaricata è al lavoro per effettuare i primi accertamenti delle cause del crollo. Auspichiamo di risolvere il prima possibile le criticità e riaprire al transito veicolare il tratto di strada, senza creare ulteriori disagi ai residenti della zona”