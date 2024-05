Genova – Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver aggredito con calci e pugni la sua compagna di 49 anni in via Linneo, nel quartiere genovese di Rivarolo.

I fatti risalgono alla notte di lunedì e a dare l’allarme sono state alcune persone che hanno assistito alla scena. All’arrivo sul posto da parte delle forze dell’ordine, la vittima e il suo aggressore erano ancora per strada. La donna, che ha riportato diverse contusioni e si trovava sotto choc, è stata trasportata all’ospedale di Villa Scassi in codice giallo.

Per l’uomo, invece, è scattata la denuncia per maltrattamenti. La violenta aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia.