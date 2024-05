Genova – Sono nove le persone ferite questa mattina nell’incidente avvenuto in via Merano a Sestri Ponente. Un autobus e un carro attrezzi si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire e nell’impatto alcuni passeggeri del Bus sono finiti a terra riportando ferite fortunatamente non gravi.

Alcuni di loro sono stati trasportati per precauzione in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.