Genova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Merano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Per cause ancora da verificare, un autobus e un mezzo pesante si sarebbero scontrati. Nell’impatto sono rimasti contusi alcuni passeggeri del mezzo pubblico, che ha bruscamente interrotto la sua corsa. Fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave, ma per nove di questi si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro stradale anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.