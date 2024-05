Genova – Nuvole nere e qualche tuono, improvviso cambiamento del tempo e le nuove previsioni meteo. Intorno alle 15,30 grosse nuvole scure hanno iniziato ad accumularsi alle spalle della città qualche tuono si è sentito in lontananze, specie in Valbisagno.

Un breve acquazzone sulla zona di Marassi, Staglieno e Molassana ha segnato un improvviso cambio delle condizioni del tempo dopo una mattinata per lo più soleggiata.

Secondo Arpal la presenza di aria fredda in quota favorisce, ancora per oggi, mercoledì 8 maggio, condizioni di instabilità pomeridiana.

Minima della notte 1,7 gradi a Pratomollo nel comune di Borzonasca; alle ore 10:23 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 21,9 gradi nel Comune di Rapallo

Da Giovedì assisteremo ad una decisa rimonta anticiclonica che garantirà bel tempo per tutto il weekend con clima decisamente primaverile. Possibile nuovo peggioramento all’inizio della prossima settimana per il ritorno delle perturbazioni atlantiche.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore:

OGGI MERCOLEDI’ 8 MAGGIO: La presenza di aria relativamente fredda in quota, legata a una depressione in movimento verso Sud, favorisce condizioni di instabilità nelle ore centrali e pomeridiane con possibili rovesci e temporali sparsi anche moderati sui rilievi, in particolare su BCE e interno di A. Fenomeni in possibile estensione alla costa, specie su parte orientale di B e su C. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) dalla tarda serata.

DOMANI GIOVEDI’ 9 MAGGIO: Venti settentrionali forti (50-60 km/h) e rafficati sui crinali e agli sbocchi delle valli specie su C, parte orientale di A e parte occidentale di B, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Tendenza a graduale attenuazione nel corso della giornata

DOPODOMANI VENERDI’ 10 MAGGIO: Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) nelle prime ore specie su B e parte orientale di A