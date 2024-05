In occasione del passaggio in città della 5^ tappa del “Giro d’Italia”, anche il servizio AMT sarà modificato in adeguamento ai provvedimenti di viabilità previsti dagli organi preposti. Le variazioni verranno attuate progressivamente a partire dalle ore 5.00 di mercoledì 8 maggio fino a cessate esigenze e saranno suddivise in due fasi, in base al passaggio della corsa e alle relative chiusure delle strade.

Fase 1 dalle ore 05.00 alle ore 10.00;

Fase 2 dalle ore 10.00 fino al termine della manifestazione.

Variazioni fase 1 – dalle ore 5.00 alle ore 10.00

In questa prima fase le linee bus che subiscono variazioni ai percorsi abituali sono le seguenti.

• Linea 15

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta e viale Thaon di Revel per raggiungere il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 16

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, percorreranno viale Thaon di Revel per raggiungere il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 17

Direzione levante: partiti dal capolinea di via Ceccardi, transiteranno per via Fieschi, via XX Settembre, via Fiume dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 20

I bus, non potendo percorrere via Cadorna, transiteranno in entrambe le direzioni per viale Duca D’Aosta, piazza Verdi, via Fiume e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

• Linea 31

Direzione centro: i bus, giunti in viale Brigate Bisagno, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel per raggiungere il normale Capolinea Direzione levante: percorso regolare.

• Linee 39 e 40

Direzione ponente: i bus, partiti dal capolinea di piazza Verdi, percorreranno viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 42

Direzione centro: i bus, giunti in via Diaz, percorreranno via Ippolito D’Aste, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Dante per raggiungere il capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 43

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel per raggiungere il capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 44

I bus, non potendo percorrere via Cadorna, transiteranno in entrambe le direzioni per viale Duca D’Aosta, piazza Verdi, via Fiume e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

• Linea 47

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 49

Direzione centro: i bus, i bus giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel e raggiungeranno il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 85

Direzione centro: i bus, i bus giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel e raggiungeranno il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Variazioni fase 2 – dalle ore 10.00 a fine manifestazione

In questa seconda fase le modifiche al normale servizio bus sono le seguenti.

• Linea 13

Effettuerà servizio su due tratte distinte: la prima tratta collegherà Prato a Brignole (viale Duca D’Aosta) e la seconda tratta via Vannucci a via Turati.

• Linea 15

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta e viale Thaon di Revel per raggiungere il normale capolinea. Direzione levante: i bus, giunti in via Caprera, proseguiranno per via Orsini, via Sturla, via Isonzo dove effettueranno capolinea in concomitanza con la linea 42.

• Linea 16

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, percorreranno viale Thaon di Revel per raggiungere il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 17/

Effettuerà servizio su due tratte distinte: la prima tratta collegherà via Fiume a Quarto autostrada (capolinea linea 16) e la seconda tratta collegherà Quarto autostrada a corso Europa fermata (Palach).

• Linee 18 e 18/ (zona a Ponente)

Effettueranno servizio sulla tratta via Degola – piazza Corvetto (fermata 430) con transito in via Roma.

• Linee 18 e 18/ (zona a Levante)

Effettueranno servizio su due tratte distinte: piazza Verdi – via Mosso e piazza Verdi – Ospedale San Martino.

• Linea 20

Effettuerà servizio sulla tratta Vittorio Veneto – piazza Corvetto (fermata 430) con transito in via Roma.

• Linea 31

Effettuerà servizio sul percorso circolare piazza Verdi, via Tommaso Invrea, via Casaregis, via Barabino, galleria Mameli, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti, corso Italia, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel, piazza Verdi.

• Linee 35 e 35/

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, viale XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Podestà, proseguiranno per viale IV Novembre, viale XII Ottobre, piazza Corvetto e piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 36

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, percorreranno via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

• Linea 37

Effettuerà servizio sulla tratta Piazzetta Brignole (fermata 0438) – via dei Platani.

• Linee 39 e 40

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 42

Direzione centro: i bus, giunti in via Orsini, percorreranno via Caprera, via Pisa, via G.Bruno, via De Gaspari, via Barabino ed effettueranno capolinea in via Brigate Bisagno. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Brigate Bisagno, proseguiranno per corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via De Gaspari, via G.Bruno, via Pisa, via Caprera e via Orsini dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 43

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel per raggiungere il capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 44

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguiranno per via Casaregis, via Barabino, via Brigate Bisagno dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: in bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Brigate Bisagno, proseguiranno per corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 46

Effettuerà servizio sulla tratta via Donghi – piazza Verdi.

• Linea 47

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, percorreranno viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 49

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel e raggiungeranno il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 85

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel e raggiungeranno il normale capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 512

Effettuerà servizio sulla tratta via degli Iris – via Giovanni Maggio.

• Linea 513

Effettuerà servizio sulla tratta via Nenni – via Giovanni Maggio.

• Linee 515, 516 e 517

Saranno soppresse.

• Linea 584

Effettuerà servizio sulla tratta Bavari – via Isonzo (piazza Ragazzi del ‘99).

• Linea 584/

Effettuerà servizio sulla tratta via Cadighiara- via Isonzo (piazza Ragazzi del ‘99).

• Volabus

Direzione Aeroporto: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per piazza delle Americhe, sottopasso ferroviario, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra e piazza Verdi dove effettueranno regolare capolinea.

• Linee 702 e 728

Effettueranno capolinea provvisorio in viale Thaon di Revel.