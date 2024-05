L’alta pressione torna ad avanzare sul Mediterraneo occidentale offrendo riparo sempre più forte alla Liguria contro le perturbazioni in arrivo dal Nord Europa. Tempo che va via via migliorando nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 8 Maggio 2024

Al mattino cielo sereno su tutta la fascia costiera, mentre sui settori appenninici centro-occidentali della regione vi sarà ancora nuvolosità residua anche se senza fenomeni di rilievo.

Nel primo pomeriggio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul centro-ponente, mentre tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona saranno possibili dei brevi scrosci d’acqua. Dal tardo pomeriggio avanzeranno delle velature a partire dal settore di levante verso ponente.

Venti moderati dai quadranti settentrionali

Mare poco mosso

Temperature minime in calo, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +8/+13°C – Max: +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+10°C – Max: +13/+19°C