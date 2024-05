Genova – Con l’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il terremoto giudiziario si trasmette in qualche modo anche alla stessa amministrazione regionale. In assenza di dimissioni, che non sono un atto dovuto nell’attuale ordinamento – il “timone” passa al vice presidente Alessandro Piana (Lega) per il tempo delle indagini e dell’eventuale processo se Toti verrà rinviato a giudizio. Tempi che si preannunciano piuttosto lunghi e che non possono non preoccupare maggioranza ma anche opposizione per il rischio di una sorta di paralisi istituzionale.

Con l’arresto ai domiciliari di Toti, infatti scatta la sospensione del ruolo istituzionale e la guida amministrativa passa al suo Vice che ieri ha dichiarato che “l’attività amministrativa della Regione Liguria prosegue senza soluzione di continuità. Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell’esclusivo interesse della Liguria. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati”.