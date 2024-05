Genova – Mentre in Liguria prosegue l’eco del terremoto giudiziario che ha portato all’arresto del presidente della Regione Giovanni Toti e dell’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, attuale amministratore delegato di IREN, emergono dettagli della perquisizione di un altro indagato sottoposto agli arresti domiciliari: Aldo Spinelli.

Secondo le indiscrezioni gli uomini della Guardia di Finanza avrebbero trovato in casa dell’ex presidente del Genoa e del Livorno Calcio ben 220mila euro in contanti conservati in una cassaforte oltre a 20mila dollaro e 5mila sterline. Nella verifica sarebbero stati trovato anche 5 fucili che potrebbero essere stati detenuti senza regolare autorizzazione ma che sarebbero stati della suocera (che li aveva regolarmente denunciati) e che poi sarebbero finiti in custodia a Spinelli che avrebbe “dimenticato” di regolarizzare il passaggio.

Le armi sono state sequestrate anche se solo tre sarebbero a munizionamento a cartucce.