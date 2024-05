Liguria – Mattinata difficile per i cittadini che si sono messi in viaggio sui treni, oggi in numero ancor più elevato anche a causa dei disagi lungo le autostrade e delle limitazioni al traffico per la partenza da Genova della 5a Tappa del Giro d’Italia.

Fin dalle prime ore di questa mattina si sono segnalati disagi lungo la linea ferroviaria in direzione del capoluogo a causa di un guasto nei pressi di Savona e un altro nei pressi di Cogoleto, con ritardi che si sono accumulati fino a circa 60 minuti.

Al momento la circolazione sarebbe tornata regolare nei pressi di Savona, con il guasto ormai risolto, mentre permangono i disagi verso Genova, con i tecnici al lavoro per risolvere la situazione a Cogoleto.