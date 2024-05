Genova – Le frasi più belle dedicate alla Festa della Mamma proiettate dal maxi schermo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Regione Liguria organizza “Il mio regalo per la mamma”, un pomeriggio di festa per celebrare il rapporto madre – figlio. Dalle ore 15 la piazza si trasformerà in un grande parco giochi, con laboratori creativi, artisti di strada, musica e tante altre iniziative dedicate ai più piccoli.

La festa proseguirà per tutto il pomeriggio e, dalle 17, sarà distribuita gratuitamente la merenda.

Sempre in piazza De Ferrari sarà presente uno stand che donerà omaggi profumati alle mamme che parteciperanno all’evento.

Inoltre, è già possibile partecipare al contest social “Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?”: l’invito è quello di raccontare gli insegnamenti più importanti ricevuti dalla propria mamma, condividendo i sentimenti e le emozioni che scaturiscono da questo prezioso rapporto.

Le frasi raccolte verranno proiettate sabato 11 e domenica 12 maggio sul maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione; per partecipare è necessario compilare il form https://forms.gle/LCEsTjuywVUCyXyu7.

Tutti i dettagli sull’iniziativa disponibili sul sito www.lamialiguria.it.