Genova – Mare inquinato e campioni prelevati con “anomalie” a Pegli, Boccadasse e Priarugga. La stagione balneare è – climaticamente – ancora lontana ma i prelievi e gli esami sulla qualità del mare sono gia partiti ed Arpal, che li verifica ha dato “esito sfavorevole” per le analisi sui campioni routinari prelevati nei punti del Lungomare Pegli, Spiaggia Priaruggia e Boccadasse che risultano, dunque, non conformi.

Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.