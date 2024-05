Genova – Una giornata con l’ Asd Il Pontile per l’edizione 2024 de “Il Mare Per Tutti”, corso di formazione sull’educazione marinara, volta a trasmettere il rispetto e la valorizzazione del mare alle nuove generazioni oltre alla conoscenza della barca/gommone e della pesca, patrocinato ed organizzato anche dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

Protagonisti i 27 bambini della classe quarta elementare dell’Istituto Scolastico Don Bosco, di Genova Sampierdarena.

Per l’occasione è stato anche invitato anche quest’anno un Team di Operatori Subacquei del celebre Nucleo Carabinieri Subacquei, che sono intervenuti con un mezzo nautico