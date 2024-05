Genova – Dopo una giornata dedicata alle presentazioni nella “Sala Liguria”, successo di pubblico anche per la prima serata di Regione Liguria al Salone internazionale del Libro di Torino. Sul palco della Sala Rossa è infatti salito un ospite d’eccezione: Gino Paoli. Padre della canzone d’autore, musicista sorprendente e immaginifico, Paoli si è raccontato a tutto tondo.

Al centro dell’incontro, dedicato appunto al Cantautorato e svolto nella sala più ampia della manifestazione, c’è la pubblicazione per Bompani della sua prima autobiografia ‘Cosa farò da grande’, scritta con Daniele Bresciani. L’intervista si è conclusa con un immancabile consiglio di lettura di Gino Paoli, sia per i più giovani, che per i più grandi: ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’ di Remarque e ‘Le leggi fondamentali della stupidità umana’ di Carlo Cipolla.

Gino Paoli, che tra pochi mesi spegnerà 90 candeline dopo aver segnato la storia della musica italiana, è stato il primo nome al centro dei tre maxi eventi della Liguria, Regione ospite al Salone del Libro 2024. Il prossimo appuntamento è per domani, venerdì 10 maggio, alle 18.15 con tema la Poesia, per poi proseguire sabato 11 maggio con un’altra eccellenza della Liguria, il Comico.