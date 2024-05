Il campo anticiclonico che sta interessando il Mediterraneo occidentale torna a proteggere il Nord Italia e la Liguria dal passaggio di perturbazioni provenienti dal nord Europa e garantisce per qualche giorno condizioni di tempo soleggiato in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 9 Maggio 2024

Giornata prevalentemente soleggiata, fatto salvo per qualche piccolo cumulo in formazione nel pomeriggio prevalentemente nel settore interno della regione ma senza particolari fenomeni di rilievo.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, in rinforzo fino a forti sui crinali esposti del Genovesato Orientale e dello Spezzino.

Mare strinato sotto costa, mosso al largo.

Temperature minime in calo, massime in aumento.

Sulla costa temperature Min: +14/+19°C – Max: +20/+25°C

Nell’interno temperature Min: +6/+14°C – Max: +14/+22°C