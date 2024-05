Genova – La Procura smentisce le dichiarazioni del sito online del giornalista Nicola Porro riguardo l’orario dell’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Sulle sue pagine online (https://www.nicolaporro.it/toti-trattato-peggio-di-riina-larresto-alle-3-del-mattino-fate-schifo/) il sito online del giornalista aveva fatto riferimento al fatto che l’operazione per il fermo del presidente della Regione sarebbe avvenuta alle 3 di notte e già nel titolo il commentatore inseriva gravi offese ai Magistrati che possono essere ancora lette nella url dell’articolo che è stato rimosso.

La Procura ha respinto le accuse con una nota:

“Con riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione in relazione all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 6 maggio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Genova, secondo le quali l’intervento, in occasione della esecuzione della misura cautelare nei confronti del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarebbe avvenuto alle ore 3 del 7 maggio 2024, la Procura della Repubblica ritiene doveroso puntualizzare che, come risulta dagli atti, gli Ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova della Guardia di Finanza incaricati hanno intrapreso le operazioni dopo le ore 7. In base a quanto emerge dagli atti le stesse si sono svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e della dignità della persona”.

La nota del procuratore capo di Genova Nicola Piacente smentisce in modo categorico le affermazioni pubblicate e l’articolo (ma non il suo indirizzo e l’indicizzazione sul motore di Ricerca di Google) sono state rimosse.