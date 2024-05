Ospedaletti (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’uomo che sarebbe caduto da un cornicione cercando di entrare nella propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, rimasto chiuso fuori casa e senza le chiavi, avrebbe tentato di raggiungere la finestra aperta nel suo appartamento salendo sino al secondo piano do una palazzina di via delle Palme. Dopo aver perso l’equilibrio l’uomo ha compiuto un volo di circa 6 metri cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso da alcune persone, l’uomo è stato stabilizzato dal personale medico dell’ambulanza del 118 intervenuta sul posto e poi trasferito in elicottero, in codice rosso, all’ospedale.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto da parte delle forze dell’ordine.