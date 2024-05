Sestri Levante (Genova) – Tutti pazzi per Belen e Cecilia Rodriguez arrivate nella cittadina del Levante genovese ospiti del Riviera International Film Festival. Le showgirl hanno presentato in un affollatissimo incontro all’ex convento dell’Annunziata la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, lo show Original Prime Video, in cui otto personaggi famosi, le celebrities, si mettono in gioco attraversando l’Italia intera per fuggire dagli hunters, i cacciatori. Un incontro per svelare curiosità, retroscena, segreti, dell’attesissima nuova quarta stagione che disponibile su Prime Video da lunedì e di cui il 13 maggio verranno rilasciati i tre episodi finali. Ad affiancare le due protagoniste sul palco Nicole Morganti, Head of Local Original Southern Europe per Amazon MGM Studios. Appuntamento da non perdere, giovedì 9 maggio alle ore 15 all’ex convento dell’Annunziata.

E a proposito di celebrità, si segnala che l’atteso incontro con Raoul Bova e Rocío Muñoz, inizialmente previsto per sabato, è posticipato a domenica 12 maggio alle ore 14, sempre al Duferco Lounge di piazza Matteotti.