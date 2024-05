Genova – Ancora un Tir che corre sulla Sopraelevata ed ancora polemiche e proteste per una violazione del codice della Strada che poteva creare problemi ben più seri visto che la strada costruita negli anni ’70 non è costruita per carichi come quello.

La segnalazione, ancora una volta, arriva dai social dove il video del camion che percorre la Sopraelevata Aldo Moro da Sampierdarena alla Foce sta facendo registrare un picco di visualizzazioni.

Il mezzo sarebbe entrato questo pomeriggio, intorno alle 16 dal varco del nodo di San Benigno ed avrebbe percorso tutta la Sopraelevata tornando nel traffico cittadino alla Foce.

Sulla strada Aldo Moro sono presenti diverse telecamere di controllo e gli automobilisti si domandano se il mezzo sia stato intercettato oppure no.

In attesa della risposta ufficiale resta da evidenziare che, comunque, una volta entrato in strada, difficilmente gli si poteva fornire soluzioni diverse dall’ultimare il percorso ed essere multato al termine del tour.