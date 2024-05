Genova – A partire da lunedì 13 fino al 31 maggio Asl3 potenzia l’offerta sanitaria sul territorio promuovendo una campagna di vaccinazione in accesso diretto presso l’Hub vaccinale di Villa Bombrini (Via L. Muratori, 11 r canc Genova Cornigliano).

L’iniziativa è rivolta in particolare ai bambini e agli anziani, che costituiscono le categorie più esposte alle malattie infettive, ma è aperta anche a tutti i cittadini di ogni fascia di età. Per accedere alla vaccinazione non è necessaria quindi la prenotazione; il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 12 sino a esaurimento posti. Potranno essere vaccinati nella stessa occasione anche i gruppi familiari composti da bambini, genitori e nonni.

Tra i vaccini disponibili sono inclusi quelli per l’infanzia (per bambini di età superiore ai 10 mesi), per la fascia d’età scolare e prescolare, per gli adulti e gli anziani. L’elenco completo è consultabile a questo link

Nella pagina al link disponibili anche le informazioni sulla gratuità per le categorie indicate dal Piano Vaccinale della Regione Liguria.

L’iniziativa si aggiunge all’accesso diretto – già disponibile presso Villa Bombrini –dedicato alla vaccinazione anti-HPV