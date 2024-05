Alta pressione in temporaneo rinforzo sull’Italia durante il fine settimana con tempo nel complesso buono. Saranno tuttavia possibili locali annuvolamenti nelle aree interne, ma con basso rischio di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 Maggio 2024

Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche velatura o nube medio-alta a levante. Nel pomeriggio formazione di cumuli sull’Appenino centro-orientale con nubi sconfinanti a tratti fin sulle coste, ma senza precipitazioni. Qualche isolato rovescio, sempre nel pomeriggio, sarà probabile sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio lungo le coste.

Mare sqasi calmo o poco mosso

Temperature pressochè stazionarie

Costa: Min: +15/+19°C – Max: +20/+25°C

Interno: Min: +7/+14°C – Max: +14/+22°C