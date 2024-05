Genova – Susan Sarandon a spasso per i vicoli della città vecchia e poi a pranzo alla trattoria Mangiabuono di vico Vegetti. Non è bastato un astuto travestimento da “turista americana in vacanza” alla celebre attrice hollywoodiana, famosa per film come Thelma e Louise, a passare inosservata durante il pasto a base di piatti tipici genovesi nel locale che aveva già visitato, anni fa, e che desiderava tanto rivedere e così, tra un selfie e uno scatto ricordo, l’attrice americana è riuscita ad assaporare i piatti che l’avevano tanto colpita nella sua precedente visita.

Il nuovo staff della Trattoria Mangiabuono ha subito riconosciuto la “turista” ma con la classica riservatezza ligure ha cercato di proteggere l’attrice dall’eccesso di clamore, rivelando solo “a cose fatte” la prestigiosa visita.

Qualche scatto per celebrare l’evento e poi Susan ha ripreso la sua visita informale per le vie della città.