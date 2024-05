Camogli – Preparativi in corso, sul lungomare, per la costruzione delle figure in legno e cartapesta che verranno incendiate questa sera, dopo il tramonto, per festeggiare San Fortunato come ormai tradizione, ogni 11 maggio.

E’ il primo grande evento previsto per il fine settimana che proseguirà con la celebre Sagra del Pesce con la mega padella e la distribuzione del pesce fritto.