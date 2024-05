Genova – Cresce la preoccupazione tra gli abitanti del quartiere di Quinto al Mare per la notizia della possibile chiusura del Cinema Teatro San Pietro, da decenni punto di riferimento e luogo di aggregazione nella zona.

Situato in piazza Frassinetti e di proprietà della vicina Parrocchia, il cinema ospita da generazioni persone di ogni età che hanno così la possibilità di poter veder proiettato un film a pochi passi da casa, senza dover spostarsi fino al centro della città. Il Cinema di San Pietro, di fatto, rimane l’unica sala situata nel levante genovese insieme al Cinema San Siro di Nervi.

Per questo e per l’importanza storica che ha la sala cinematografica nella zona, negli ultimi giorni è partita una raccolta firme nel bar situato di fronte alla Scuola Secondaria “Durazzo” per cercar di impedire la chiusura del cinema: sono decine i cittadini ad aver già firmato e che stanno spargendo la voce sui vari social.

foto tratta da Facebook @Cinema Teatro San Pietro