Genova – Un maxi corteo per dire no a progetti e scelte calate dall’alto, sia da destra che da sinistra e una “sveglia” per la politica che non ascolta le volontà dei Cittadini. Un fiume di persone sta attraversando la città da questa mattina per protestare contro progetti, mega strutture e scelte imposte dalla politica locale (e non solo) su territori che non vengono neppure interpellati.

Comitati e Associazioni sfilano in piazza per dire “basta” a scelte prese oggi, come nel passato, senza i necessari passaggi democratici del confronto e dell’ascolto delle istanze dei cittadini elettori.

Un segnale che viene mandato “per tutti” come è stato detto in piazza, non solo per chi amministra ora ma anche a chi si candida per farlo domani, a destra come a sinistra.

Un movimento trasversale composto dai tanti comitati nati “contro” questo o quel mega progetto che rischia di impattare in modo significativo sui territori dove dovrebbe sorgere e senza che chi li subirebbe possa esprimere democraticamente il proprio parere.

Una manifestazione che si lega con l’attualità e la cronaca ma anche con la deriva della politica sempre più chiusa nella “Torre d’avorio” e sorda alle istanze dal basso.

Un corteo che non vuole essere “politicizzato” e per questo la presenza dell’ex presidente del Consiglio Conte, seppur priva di bandiere, non è stata accolta da tutti con favore.

“Questo movimento non ha colori politici – è stato più volte ribadito – siamo solo Cittadini arrabbiati”.