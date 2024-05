La Spezia – Un passo avanti nel cammino per la demolizione della ciminiera della ex centrale Enel. E’ stata aggiudicata la gara che darà avvio al cantiere per la demolizione.

“Nel pieno rispetto dei tempi programmatici, Enel ha recentemente aggiudicato la gara per dare avvio ai lavori di demolizione della ciminiera dell’ex centrale a carbone Enel alla Ditta F.lli Omini Spa che si è occupata anche della demolizione del Ponte Morandi – spiega il Sindaco della Spezia- Già a partire dai prossimi mesi prenderà quindi forma il cantiere a cui seguirà questo importante intervento di abbattimento che sarà determinante per cambiare il volto della Città e la sua crescita in un’ottica sempre più sostenibile. Dopo lo stop al carbone, la demolizione dei serbatoi e degli scaricatori e nastri del molo, continua il processo di riqualificazione dell’area che rappresenta un vero e proprio cambio di passo storico per La Spezia e che l’Amministrazione comunale sta seguendo con grande attenzione. Si apre una nuova pagina per la Città e la cancellazione della ciminiera, che di fatto rappresenta un simbolo evidente del passato, ne è la testimonianza”