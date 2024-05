Notte di avvistamenti straordinari per gli amanti dell’astronomia e dei fenomeni naturali con ben due Aurore che si sono avvicendate nel cielo della Liguria.

Come le parenti del Nord Europa – che però sono di un intenso colore verde – le luci dal rosso al violetto sono state avvistate sulle alture, nelle zone meno illuminate, da Imperia a Sarzana.

Chi sapeva della possibilità che il fenomeno si verificasse si è organizzato con postazioni di osservazione dalle quali ha potuto ammirare lo splendore dei giochi di luce.

E’ la SAR ovvero la Stable Auroral Red arches che, tradotto letteralmente significa archi aurorali rossi stabili.

Non si tratta quindi di una vera e propria Aurora Boreale (non a queste latitudini) ma l’effetto di una forte tempesta magnetica annunciata dagli scienziati nei giorni scorsi che ha raggiunto i nostri cieli.

(foto di Astrolollo da Instagram)