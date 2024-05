Deboli condizioni anticicloniche interesseranno la Liguria nel fine settimana con tempo in prevalenza buono a parte incertezze pomeridiane nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 11 Maggio 2024

Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche nube sui versanti padani. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, con qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale; fenomeni in attenuazione in serata. Sul restante territorio regionale persisteranno condizioni di tempo buono.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio lungo le coste.

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature pressochè stazionarie

Costa: Min: +14/+19°C – Max: +20/+24°C

Interno: Min: +8/+14°C – Max: +16/+23°C