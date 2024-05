Genova – Sono cinque i ragazzi minorenni ricoverati all’ospedale Gaslini a seguito di un grave incidente in corso Europa. I cinque, tutti ragazzini sotto i 14 anni, viaggiavano su un minivan che ha perso il controllo finendo contro le auto in sosta.

Subito sul posto sono accorse le ambulanze di diverse pubbliche assistenze che hanno trasferito i feriti in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.