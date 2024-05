Genova – In preda all’alcol si è presentato alla porta di casa di un vicino e lo ha minacciato con un coltello e poi, all’arrivo dei poliziotti li ha insultati e poi ha cercato di distruggere la loro auto dall’interno. Movimentato episodio, venerdì sera, in via Maroncelli, nel quartiere di Sestri Ponente dove un 53enne è stato fermato dagli agenti dopo una serata di eccessi.

L’uomo, ubriaco, ha raggiunto la porta di un vicino con cui non era in buoni rapporti e ha estratto un coltello per minacciarlo di morte.

A quel punto la famiglia ha chiamato le forze dell’ordine sentendosi minacciata e i poliziotti si sono precipitati a raggiungere il posto prima possibile.

Al loro arrivo, alla vista delle divise, l’uomo si è infuriato ancora di più ed ha iniziato ad inveire ed insultare contro gli agenti.

Per questo motivo è stato fermato e fatto salire nella volante per il trasferimento in Questura ma l’uomo ha iniziato a colpire con calci e pugni e testate la parete divisoria, in plastica rinforzata, che divide gli agenti dalla parte posteriore dell’auto.

A quel punto i poliziotti hanno fermato l’auto per calmarlo e sono stati invece aggrediti e colpiti con ferite refertate in ospedale per una ventina di giorni.

A quel punto è scattato l’arresto e l’uomo è stato trasferito in carcere dove attenderà il processo per resistenza e lesioni aggravate.