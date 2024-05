Genova – Ubriaco al volante non si è fermato al semaforo rosso ed ha causato una serie di tamponamenti a catena. Non sono gravi, fortunatamente, le condizioni delle persone ferite ieri sera in un grave incidente avvenuto in via Buozzi, nel quartiere di San Teodoro dove un’auto condotta da un cittadino rumeno non si è fermata al semaforo rosso travolgendo un’altra auto e coinvolgendo nell’incidente anche uno scooter guidato da una ragazza.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia stradale che ha sottoposto il conducente ai consueti controlli scoprendo che stava guidando ubriaco.

Per l’uomo è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza mente i feriti sono stati portati in ospedale. Per loro solo lievi ferite.