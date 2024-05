Genova – Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa l’11 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita hanno raccolto complessivamente 27,3 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una sessantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni soci Coop, che offrono il loro contributo per organizzare questa attività.

In provincia di Genova sono state raccolte quasi 16 tonnellate di prodotti, destinate a moltissime associazioni e reti solidali (solo per citarne alcune: Caritas, San Vincenzo, Borgo Solidale, Comunità di San Benedetto al Porto, Comunità di Sant’Egidio, Music for Peace, Arciconfraternita di Voltri, Genova Solidale, Rete Assieme, Sporta aperta e numerose Parrocchie e Pubbliche Assistenze).