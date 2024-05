Genova – Il terremoto giudiziario che sta investendo la Liguria si trasforma anche in occasione di battute e ironia e il video dei Pirati dei Caruggi che scherzano sulla vicenda sta spopolando sul web.

I Pirati hanno registrato il video con alle spalle un maxi yacht, riferimento al luogo degli incontri del presunto scandalo e parlano di un invito ad una gita in barca a Montecarlo.

Gli invitati hanno nomi “familiari” per chi segue le notizie della cronaca giudiziaria di questi giorni e la gag si chiude con la considerazione che “alla fine paga tutto scio Aldo”.

Una curiosa forma di propaganda per lo spettacolo di fine maggio al Teatro Politeama Genovese con l’ironia caustica dei Pirati dei Caruggi.