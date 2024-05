Genova – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito per l’incendio divampato nella notte in un’area privata nella zona di via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto uno dei veicoli posteggiati nell’area e si sono poi propagate ad altri mezzi distruggendoli prima che l’intervento dei vigili del fuoco potesse avvenire.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte quando alcuni residenti della zona si sono svegliati di soprassalto per il forte odore di bruciato e per il rumore che proveniva dal rogo. Subito sono partite le chiamate al numero unico di emergenza 112 che ha allertato i vigili del fuoco.

Ben tre le squadre inviate sul posto e ben presto le fiamme sono state domate e spente ma i danni sono ingenti.

Spento il rogo sono iniziate le prime indagini e le operazioni di bonifica.

Al momento non si conoscono le cause del rogo ma nella zona non sarebbe il primo incendio divampato tra auto e scooter parcheggiati e non si esclude l’opera di un piromane.

foto di Archivio