Genova – BonusFinder Italia ha analizzato le 50 più grandi città italiane e le ha classificate in base alla movida e la divertimento. Nell’analisi rientrano diversi fattori, come il numero di discoteche, di bar, di alberghi e di ristoranti, il prezzo medio di un cocktail e quello che si spende solitamente per prenotare una stanza d’hotel.

Genova, unica città ligure a rientrare in questa classifica, si posiziona al quattordicesimo posto. Davanti a lei, Roma e Milano, con ampio vantaggio sulle inseguitrici, e di seguito Firenze, Napoli, Venezia, Modena, Rimini, Torino, Palermo, Verona, Bologna, Catania e Trieste. Chiudono la top20 Salerno, Bolzano, Siracusa, Ravenna, Perugia e Padova.

Rispetto alle altre città, sono numerosi i bar e i ristoranti del capoluogo (calcolati in 2019), mentre sono in numero inferiore hotel e discoteche.