Genova – Ha pagato caro l’aver concesso un favore a quattro giovinastri che gli hanno chiesto di ricaricare un telefonino risultato rubato. Sfortunato protagonista della vicenda un commerciante di via di Sottoripa che ha prestato una presa telefonica del suo negozio per far ricaricare un telefono cellulare portato da alcuni ragazzini.

Dopo poco, infatti, al negozio si sono presentate le forze dell’ordine che hanno individuato il telefono rubato con una apposita App e si sono recati nel punto dove risultava essere presente.

Alla vista delle divise il commerciante ha spiegato la situazione ed ha subito consegnato il telefono agli agenti.

Qualche ora più tardi si è presentato uno dei ragazzini e l’uomo ha spiegato di aver consegnato il cellulare che evidentemente era stato rubato.

Il giovane si è allontanato per tornare poco dopo con tre “complici” che hanno iniziato a minacciare e insultare il commerciante pretendendo di essere risarciti per il cellulare consegnato alle forze dell’ordine.

I ragazzini si sono fatti sempre più aggressivi e la scena non è passata inosservata e sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine che hanno fermato i quattro con non poche difficoltà visto che uno di loro li ha aggrediti e colpiti.