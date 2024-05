Il vortice di bassa pressione che si è stabilito sul Golfo di Biscaglia continua a produrre impulsi che raggiungono sequenzialmente il Nord Italia e la Liguria, portando precipitazioni localmente anche intensi e a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore:

Giovedì 16 Maggio 2024

Prima parte della giornata che si articola tra timide schiarite e qualche isolato rovescio moderato specialmente sul centro della regione e sull’estremo ponente.

Tra la tarda mattinata e le ore centrali aumento dell’instabilità, con temporali localmente anche forti in sviluppo sul Mar Ligure ed in rapida risalita verso le coste centro-orientali della regione, per poi interessare infine il relativo entroterra. Non si esclude qualche isolato fenomeno grandigeno.

Nel prosieguo della giornata, schiarite ma con instabilità residua che provocherà la formazione di brevi rovesci sparsi, prevalentemente ancora sul settore centro-orientale e sull’estremo ponente.

Venti prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-ponente della regione, a carattere di Scirocco a Levante.

Nel pomeriggio entrata del libeccio su tutta la regione, con intensificazione davanti all’Imperiese dove sono previste raffiche anche a 50-60km/h.

Mare generalmente mosso, molto mosso in serata sul centro-levante e al largo.

Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi, in lieve calo a levante

Sulla costa temperature minime tra +13/+17°C – Max: +16/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+12°C – Max: +11/+18°C