Liguria – Le analisi del laboratorio Arpal sui pollini tra il 6 e il 12 maggio hanno rilevato Quercia (Fagacee) e olivo (Oleacee) in fioritura con alte concentrazioni.

I valori sono significativi anche per il frassino (Oleacee), le Pinacee, pioppo (Salicacee) e le erbe delle famiglie Plantaginacee (specie allergenica Plantago lanceolata) e Urticacee (parietaria).

In basse concentrazioni rileviamo polline di faggio (fagacee), carpini (Corilacee), acero (Aceracee), cipresso (Cupressacee), salice (Salicacee), Graminee/Poacee.

Spore fungine di Alternaria in quantità non significative.